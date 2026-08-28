Kabataş'ta Patpat Kazası: 3 Yaralı
Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Beylerli Mahallesi'nde Nurettin U. idaresindeki "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA