Ulubey'de Tarım Aracı Devrildi: 3 Yaralı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şekeroluk Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde İbrahim Yılmaz'ın kullandığı "pat pat" olarak bilinen tarım aracı devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mert Kabal ve Mert Temiz, ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA