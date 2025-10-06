Haberler

Ordu'da Tarım Aracı Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye ilçesinde Ali Gümüş'ün kullandığı tarım aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 65 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde Ali Gümüş'ün (65) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Gümüş'ün cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
Ertuğrul Doğan açıkladı: Hakemliği bitti, maç yönetemez

Flaş iddia: Hakemliği bitti, tekrar maç yönetemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.