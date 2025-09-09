Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde Adem Çelik'in kullandığı tarım aracı, şarampole devrilmesi sonucu 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri gönderildi.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Adem Çelik'in (70) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Köklük Mahallesi mevkisinde şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel