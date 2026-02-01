Haberler

Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen bazı uçaklar sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirilirken, bazı seferlerde gecikmeler yaşanıyor. Sisin etkisinin azalmasıyla seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Ordu'da etkili olan sis, hava ulaşımında aksamaya neden oluyor.

Ordu- Giresun Havalimanı'na İstanbul ve Cidde'den gelen bazı uçaklar sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık

Atalanta transferi duyurdu: Anlaşmaya vardık