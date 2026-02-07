Ordu'da sıfır atık noktaları kuruldu

Ordu'nun 19 ilçesinde sıfır atık noktası oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla kentte sıfır atık noktaları kurulduğu belirtildi.

Eşit hizmet anlayışıyla Ordu'nun 19 ilçesine konuşlandırılan 15 metrekarelik noktaların modern, kullanışlı ve vatandaş erişimine uygun tasarlandığı vurgulanan açıklamada, sıfır atık noktaları sayesinde vatandaşların ambalaj, kağıt, plastik, metal, cam gibi geri dönüştürülebilir atıkları kolaylıkla ayrı toplayabileceği kaydedildi.