Ordu'da sıfır atık noktaları kuruldu

Ordu'nun 19 ilçesinde, gelecek nesillere temiz bir şehir bırakmak amacıyla 15 metrekarelik sıfır atık noktaları oluşturuldu. Bu noktalar, vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları kolayca ayrı toplayabilmesine olanak tanıyor.

Ordu'nun 19 ilçesinde sıfır atık noktası oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla kentte sıfır atık noktaları kurulduğu belirtildi.

Eşit hizmet anlayışıyla Ordu'nun 19 ilçesine konuşlandırılan 15 metrekarelik noktaların modern, kullanışlı ve vatandaş erişimine uygun tasarlandığı vurgulanan açıklamada, sıfır atık noktaları sayesinde vatandaşların ambalaj, kağıt, plastik, metal, cam gibi geri dönüştürülebilir atıkları kolaylıkla ayrı toplayabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

