Ordu'da yağışlar heyelanlara neden oldu

Ordu'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Çatalpınar ve Aybastı ilçelerinde heyelanlar meydana geldi. Çatalpınar-Kabataş-Aybastı kara yolu ulaşıma kapanırken, Aybastı'daki otogarın arkasındaki yamaçta yaşanan toprak kayması cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.

ORDU'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar ulaşımı aksattı. Çatalpınar ilçesinde heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Aybastı ilçesinde şehirlerarası otogarın arkasındaki yamaçta yaşanan toprak kayması ise cep telefonuyla görüntülendi.

Çatalpınar ilçesine bağlı Sayacatürk Mahallesi'nde, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Çatalpınar-Kabataş-Aybastı kara yolunu kapattı. Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye belediye ekipleri, iş makineleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Özay, belediye ekiplerinin hızla bölgeye yönlendirildiğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Devam eden yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan Aybastı ilçesindeki şehirlerarası otogarın hemen arkasında bulunan yamaçta da heyelan meydana geldi. Etkili olan yağış sonrası yumuşayan toprak kütlesi otogarı çevreleyen istinat duvarına baskı yaptı. Heyelan sırasında istinat duvarındaki tahliye deliklerinden çamurlu su ve toprak parçalarının tazyikle püskürdüğü görüldü. Duvarın arkasında biriken toprak yığınının üst kısımdan taşarak otogar park alanına döküldüğü, bu sırada bölgede bulunan bir otobüs şoförünün tehlikeyi fark ederek son anda alandan ayrıldığı öğrenildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olay sonrası bölgeye gelen ekiplerin güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldığı görüldü.

Yetkililerin her iki bölgede de incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
