Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapısına kilit vuruldu. Kampüs içine girebilen öğrenciler yürüyüş yaparak kapatma kararına tepki gösterdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
  • Üniversite, TMSF'nin el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alıyor.
  • Öğrenciler kararı protesto etmek için kampüste eylem yaptı, kampüs girişi kilitlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin kampüs giriş kapısının zincirle kilitlendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alan üniversitenin faaliyet izni, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında kaldırıldı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NİN KAPISINA KİLİT VURULDU

Kararın ardından kampüs girişinde güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik görevlisinin üniversite kapısını zincirle kilitlediği anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede gündem olurken, öğrenciler kampüs önünde toplanmaya başladı.

ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

Kampüse çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’lar getirilirken, üniversitenin kapısına da kilit vuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok öğrencinin ve mezunun kampüse alınmadığı görüldü. İçeri girebilen öğrenciler kampüs içinde yürüyüş yaparak kararı protesto etti.

YÖK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada öğrencilerin ve akademik personelin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin hızla alınacağı belirtildi.

YÖK ayrıca süreçle ilgili detaylı bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Aynasız Delikanli:

Okul yozlara mi verilecek acaba?.. Yazık..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

