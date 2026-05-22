Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da tır şoförü, aracının içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, çalışma arkadaşları tır şoförü Sabahattin Oral'a (60) uzun süre ulaşamadı. Ardından sistem üzerinden bakıldığın tırın, Elazığ- Malatya yolu kenarında park halinde olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Camı kırarak kilitli bulunan kapıyı açan itfaiye ekipleri, sürücünün arka yatak kısmında olduğunu gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı