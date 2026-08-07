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Fatsa'da Irmakta Boğulma: Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için Bolaman Irmağı'na giren 2 kardeşten Ersin Ö. (17) boğularak hayatını kaybetti, kardeşi Savaş Ö. (14) ise hastanede tedavi altına alındı. Ailelerinin fındık hasadı için il dışından geldikleri öğrenildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

Serinlemek için ilçedeki Bolaman Irmağı'na giren Savaş Ö. (14) ve ağabeyi Ersin Ö. (17) bir süre sonra sudan çıkamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kardeşlerden Ersin Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Savaş Ö'nün ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan 2 kardeşin aileleriyle fındık hasadı için il dışından kente geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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