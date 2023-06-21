Ordu'da sağanak yağışlar sonrası Fatsa ilçesinde sel meydana geldi. Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları yaşandı, taşkınlar meydana geldi, sokak, cadde ve tarım arazileri sel suları altında kaldı. Bazı noktalarda ahırlarda da tahliye edildi.

Ordu'da sel: Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

ORDU - Ordu'da sağanak yağışlar sonrası Fatsa ilçesinde sel meydana geldi.

Dün il genelinde başlayan sağanak akşam saatlerinde şiddetini arttırdı, sabaha kadar devam etti. Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları yaşandı, taşkınlar meydana geldi, sokak, cadde ve tarım arazileri sel suları altında kaldı. Bazı noktalarda ahırlarda da tahliye edildi. Olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), Fatsa Belediyesi, itfaiye, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler sel nedeniyle su baskını yaşanan evlerde çalışma başlatırken, bazı vatandaşlar ise kendi imkanları sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Bazı noktalarda dere taşkınları da yaşanırken, mahalle yollarında su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bolaman Mahallesi'ndeki evi sel nedeniyle su altına kalan Mustafa Aynacı, "Yaşanan afet nedeniyle evlerimiz ve tarlalarımız su altında kaldı" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan verilere göre sağanak yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.