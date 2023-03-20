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Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu

Güncel Haberler

Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında Gökhan Güleç'in (44) cesedi bulundu.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında Gökhan Güleç'in (44) cesedi bulundu. Güleç'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde sabah saatlerinde deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişinin Gökhan Güleç (44) olduğu tespit edildi.Herhangi bir kesik ve darp izine rastlanmayan Güleç'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Gökhan Güleç Altınordu Güncel Haberler

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