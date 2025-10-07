Haberler

Ordu'da Patpat Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'da Patpat Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Ordu'da bir patpat tarım aracı, 30 metre yükseklikten yuvarlanarak sürücüsü Ali Gümüş'ün ölümüne neden oldu. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

ORDU'da, patpat olarak bilinen tarım aracı, yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada sürücüsü Ali Gümüş (65), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ünye ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gümüş, kendisine ait fındık arazisinde kestiği kütükleri, patpatın römorkuna yükleyerek makara sistemi ile çektiği sırada halat koptu. Halatın kopması sonucu Ali Gümüş'ün kontrolünü yitirdiği patpat, yaklaşık 30 metre yükseklikten araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ve ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Gümüş'ün cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
