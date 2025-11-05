Ordu'da Patpat Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Kumru ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Talha Yasin Konaş (15), hayatını kaybetti, kardeşleri Mahmut Sami (16) ve Mehmet Furkan Konaş (17) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi Çavuşlu Sokak'ta meydana geldi. Talha Yasin Konaş'ın kontrolünü yitirdiği patpat, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde patpatın altında kalan sürücü Talha Yasin Konaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kardeşleri Mahmut Sami ve Mehmet Furkan Konaş ise ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yasin Talha Konaş'ın cenazesi de Kumru Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.