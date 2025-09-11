Haberler

Ordu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Korgan ilçesinde şarampole yuvarlanan patpatın sürücüsü Uğur Kuzu hayatını kaybederken, yanındaki Mustafa Durak yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ORDU'da şarampole yuvarlanan patpatın sürücüsü Uğur Kuzu (34) hayatını kaybetti, yanındaki Mustafa Durak (58) ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Korgan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Kuzu'nun kontrolünü yitirdiği patpat, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, patpatın altında kalan sürücü Kuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Durak ise ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yok artık Semih Kılıçsoy! Bütün ülke onu konuşuyor

Bütün ülke Semih'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.