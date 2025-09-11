Ordu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ORDU'da şarampole yuvarlanan patpatın sürücüsü Uğur Kuzu (34) hayatını kaybetti, yanındaki Mustafa Durak (58) ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Korgan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Kuzu'nun kontrolünü yitirdiği patpat, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, patpatın altında kalan sürücü Kuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Durak ise ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.