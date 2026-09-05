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Ünye'de Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Ünye'de Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu
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Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Liseler Mahallesi'nde park halindeki 16 FY 207 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, araçtaki kişinin Nedim Ulucan (65) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Ulucan'ın cesedi, otopsi işlemleri için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ulucan'ın aynı mahallede ikamet ettiği öğrenildi. Sürücünün yanındaki koltukta kalp rahatsızlığıyla ilgili ilaçlar olduğu görüldü.

Kaynak: AA
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