Ordu'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Sebahattin Kaya'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve ailesinden 2 kişi yaralandı.
Mesudiye ilçesi Bakırköy Mahallesi'nde Sebahattin Kaya yönetimindeki 41 AFP 032 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile kızı Rüya ve babası Selahattin Kaya, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel