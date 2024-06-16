Ordu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Galip Yetkin (59) yönetimindeki 52 ADB 826 plakalı otomobil, Kirazdere Mahallesi'nde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Mert (15), Poyraz (9) ve Çınar Yetkin (12) ile Aynur Çakmak (77) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ordu'daki hastanelere kaldırıldı.