Ordu'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Ordu'nun Çamaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Taşoluk Mahallesi'nde Volkan C. yönetimindeki 52 FS 672 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Esra C, Ecrin Hüma C, Ebrar C. ve Göktürk C. yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Umut Giden