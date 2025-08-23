Ordu'da Orman Yangını Söndürüldü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Bayraklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçenin Bayraklı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.

Kaymakam Gökhan Hülakü, Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ve Orman İşletme Müdürü Özgür Ünlü de olay yerinde çalışmaları takip etti.

