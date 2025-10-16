Ordu'da 'Oney Bilim Şenliği' Yapıldı

Haberler

Ünye ilçesinde gerçekleştirilen 'Oney Bilim Şenliği'nde 99 atölyede 33 farklı konuda çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, şenliğin bilim ve teknolojinin gelişimi açısından önemine vurgu yaptı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Oney Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikte 99 atölyede 33 farklı konuda çalışma yapılacağını söyledi.

Güler, organizasyonun örnek bir çalışma olduğuna işaret ederek, "Çünkü AR-GE ve TÜBİTAK gibi çalışmalar ülkeler arasındaki mukayeseli farkı oluşturan çalışmalardır. Ülkeler arası mukayeseli üstünlükler bilim ve teknoloji ile oluyor. Teknoloji transfer edilmez, teknoloji üretilir. Transfer edilen teknoloji mutlaka bir önceki teknolojidir, yeni gelişmiş teknolojiyi asla kimse kimseye satmaz." dedi.

Ünye'de yapılabilecek bilimsel çalışmalara değinen Güler, "Ünye'de mesela bentonit diye bir maden var. Sadece bentonit konusu en az 50-60 tane konuyu tetikleyebilir. Sadece kedi kumu yapılan bir ürün değil. Bunun dışında fındık kabuğuna aktif karbon fabrikası kuruyoruz. Bu kimya ve sağlık sektörünü tetikleyebilecek bir konu." ifadelerini kullandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise bu tür organizasyonlara destek verenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan da şenliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonunun bir yansıması olduğunu belirterek, "Bilimle güçlenen, değerleriyle yoğrulan ve ailesiyle desteklenen bir gençlik Türkiye Yüzyılı'nın en büyük güvencesidir." dedi.

Konuşmaların ardından şenliğe destek veren kurum temsilcilere plaketleri verildi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen ve üç gün açık olacak etkinlikte, robotik kodlama, matematik müzesi, STEM uygulamaları, sahne gösterileri ve geleneksel sanatlar yer alacak.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
