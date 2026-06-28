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Ordu'da denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı

Ordu'da denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı
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Ordu Valiliği, yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesine karşı bugün il genelinde denize girmeyi yasakladı. Vatandaşlardan can güvenlikleri için yasağa uymaları istendi.

ORDU'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

Ordu Valiliği, rüzgarın etkisiyle denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, rüzgarlı hava nedeniyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı riskinin arttığına dikkat çekilerek, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla karar alındığı aktarıldı. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve can güvenlikleri açısından denize girmemeleri istendi. Sahil kesimlerinde gerekli tedbirlerin sürdürüldüğü de ifade edildi.

Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, kararın bugün il genelindeki tüm sahilleri kapsadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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