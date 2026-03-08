Haberler

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinde eğitime yarın ara verileceğini açıkladı. Ayrıca, bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel, çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

