Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocukları anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacak.

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce ilçelerinin tamamında Çaybaşı ve Ulubey ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

