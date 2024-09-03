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Ordu'da öğretmenin çarptığı öğrenci toprağa verildi

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan, memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde toprağa verildi. Arslan için Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan, memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde toprağa verildi.

Miray Arslan için Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Bozat köyü Eski Caminde düzenlenen törene Arslan'ın babası Yakup ile annesi Eda Arslan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ordu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, burada yaptığı konuşmada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek,

"Bizim inancımızda küçük çocuklar günahsız ve cennetliktir. Cenab-ı Hak, peygamberimize komşu eylesin. Böyle bir kaza vuku buldu. Başta sayın valimiz olmak üzere, eğitim camiası olarak bizler de üzüntü içerisindeyiz. Sizlerin acısını paylaşmak için buradayız. Kabul ettiğiniz için ailemize teşekkür ediyoruz. Anne ve babaya Allah büyük sabırlar ihsan eylesin. Gerekli, yapılması gereken idari ve adli soruşturma da yapılıyor. Bunda da gönlünüz müsterih olsun." şeklinde konuştu.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Miray Arslan, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olay

Ordu'nun Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Altınordu giresun Piraziz Bozat Ordu

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