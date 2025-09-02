Haberler

Ordu'da Öğrencilerin Kırtasiye İhtiyaçları Sosyal Markette Karşılandı

Ordu'da Öğrencilerin Kırtasiye İhtiyaçları Sosyal Markette Karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'daki sosyal markette, ihtiyaç sahiplerine yönelik destekler kapsamında öğrencilerin kırtasiye malzemeleri temin edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan sosyal market, ailelerin yükünü hafifletiyor.

Ordu'da ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren sosyal markette öğrencilerin kırtasiye malzemesi ihtiyacı karşılandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik adına yaptığı örnek projelerden birinin de sosyal market olduğu belirtildi.

Sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların gönül rahatlığı ile alışveriş yapabildiği markette ailelerin günlük ihtiyaçlarının yanında öğrencilere de ayrı bir hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

Defterden kaleme, okul çantasından mataraya kadar kırtasiye ürünlerinin bulunduğu markette öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığına işaret edilen açıklamada, "Temel ihtiyaçlarının yanında çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını da buradan karşılayan ailelerin omuzundaki yük hafifletildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu

Kerem 1. Lig ekibini havalara uçurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.