Ordu'da Öğrencilerin Kırtasiye İhtiyaçları Sosyal Markette Karşılandı

Ordu'da ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren sosyal markette öğrencilerin kırtasiye malzemesi ihtiyacı karşılandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik adına yaptığı örnek projelerden birinin de sosyal market olduğu belirtildi.

Sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların gönül rahatlığı ile alışveriş yapabildiği markette ailelerin günlük ihtiyaçlarının yanında öğrencilere de ayrı bir hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

Defterden kaleme, okul çantasından mataraya kadar kırtasiye ürünlerinin bulunduğu markette öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığına işaret edilen açıklamada, "Temel ihtiyaçlarının yanında çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını da buradan karşılayan ailelerin omuzundaki yük hafifletildi." ifadeleri kullanıldı.