Ordu'da namaz kılmak için camiye giden yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

ORDU'nun Korgan ilçesinde namaz kılmak için camiye giden Mehmet Kesen (76), sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, 4 Temmuz günü ilçeye bağlı Tepe Mahalle Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Alaattin Y. (47), otomobilini otoparka park ettikten sonra aracın başından ayrıldı. Bir süre park halinde duran otomobil, bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Yokuş aşağı hızlı ve sürücüsüz bir şekilde hareket eden otomobil, öğle namazını kılmak için camiye giden Mehmet Kesen'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Mehmet Kesen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kesen, Korgan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.(DHA)