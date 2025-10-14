Ordu'da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
İlçenin Güzelce Mahallesi mevkisinde, Hasan Karataş idaresindeki 52 AFT 599 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şahiner Gök, Dursun Kaya, Emine Karataş, İpek Taş, Hasan Bektaş, Emine, Mehmet, Fatma, Hüseyin ve Gönül Yuvarlak yaralandı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu minibüsten çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.