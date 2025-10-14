Haberler

Ordu'da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı

Ordu'da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İlçenin Güzelce Mahallesi mevkisinde, Hasan Karataş idaresindeki 52 AFT 599 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şahiner Gök, Dursun Kaya, Emine Karataş, İpek Taş, Hasan Bektaş, Emine, Mehmet, Fatma, Hüseyin ve Gönül Yuvarlak yaralandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu minibüsten çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.