Haberler

Ordu'da kuaförlerde trafik kurallarının önemi anlatılacak

Güncelleme:
Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan projeyle kuaför salonlarındaki televizyonlardan trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulanacak. 'Trafikte 1 can kaybı bile fazladır' anlayışıyla 150 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Ordu'da kuaför salonlarındaki televizyonlardan trafik kurallarına uyulmasının önemi aktarılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında "Trafikte 1 can kaybı bile fazladır" anlayışıyla il genelindeki kuaför salonlarında hizmet alan vatandaşlara yönelik farkındalık projesi başlatıldı.

"Başınıza her zaman güzel şeyler gelsin" mottosuyla yürütülecek proje kapsamında, kuaför salonlarındaki televizyon ekranlarında emniyet kemeri, kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemini vurgulayan kısa videolar yayınlanacak.

Bu faaliyetle il genelinde aylık ortalama yirmi 25 bin, 6 aylık proje süresince ise toplam 150 bin kişiye doğrudan ulaşılması hedefleniyor.

Eş zamanlı olarak sosyal medya platformlarında "#BAŞINIZA HERZAMAN GÜZEL ŞEYLER GELSİN" etiketiyle geniş kitlelere erişim sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
