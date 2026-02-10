Haberler

Ünye sahilinde İHA parçası bulundu

Güncelleme:
Ünye ilçesinde kıyıya vuran bir insansız hava aracı parçası, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Parçanın imhası için İstanbul'dan ekipler bölgeye gelecek.

ORDU'nun Ünye ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) parçası bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde meydana geldi. Kıyıya vuran bir cisim olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kıyıya vuran cismin bir insansız hava aracı parçası olduğu değerlendirildi.

Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.

