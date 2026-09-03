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Ordu'da Kayıp Şahıs Eyüp Seçgin İçin Arama Çalışmaları 4. Günde Devam Ediyor

Ordu'da Kayıp Şahıs Eyüp Seçgin İçin Arama Çalışmaları 4. Günde Devam Ediyor
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde 30 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eyüp Seçgin'i (56) arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor. AFAD, jandarma ve bölge halkının katılımıyla yürütülen çalışmalarda dağlık ve kırsal alanlar dron ve arama-kurtarma köpekleriyle taranıyor, ancak henüz iz bulunamadı.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eyüp Seçgin'i (56) arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Şahanlı mevkisinde yaşayan Eyüp Seçgin, 30 Ağustos saat 08.00 sıralarında evinden ayrıldı. Aradan geçen sürede kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra bölge halkının da katıldığı çalışmalarda, dağlık ve kırsal alanlar geniş kapsamlı şekilde tarandı. Arama çalışmalarına dron ve arama-kurtarma köpekleriyle de destek verildiği öğrenildi.

Ekipler ve yöre halkının katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarının 4'üncü gününde de henüz sonuç alınamadı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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