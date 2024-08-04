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Tartışmada kan aktı! Kardeşini katlettikten sonra kendi canına kıydı

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Ordu'da kardeşler arasında çıkan tartışmada ortalık kan gölüne döndü. Tartışma sırasında silahını ateşleyen ağabey, kardeşini öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Yaşanan feci olayın nedeni araştırılıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNCE KARDEŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

İlçenin Kaleyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde 56 yaşındaki Sinan K. ile 54 yaşındaki kardeşi Serhan Lütfü K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli asker olduğu öğrenilen Serhan Lütfü K, kendisi gibi emekli asker olan ağabeyi Sinan K'ya tabancayla ateş etti. Serhan Lütfü K, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perşembe Olaylar Acil Durum Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Kadir Tokay:

Bu dünyaya bir reset şart. Ne olacaksa olsun artık.

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İbrahim Demirel:

Bu dünyaya değil, Türkiye’ye reset aymak gerek. Gel Almanya’ya gör insanlar ne kadar saygılı birbirine.

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Banu Boran:

Daha neler duycaz insanlara bişeyler oldu koronadan sonra .

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Tolga Babacan:

Memleket ne halle geldi. Artik kardes kardese kiyiyor. Yaziklar olsun

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Kenan Aslan:

Ne kadar bozuk bir toplum ve bu bozuk toplumdan türeyen yeni nesil çocuklar var .Gittikçe her konuda geriye gidiyoruz

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Salim:

KESİN MİRAS KAVGASI..TARLALAR FINDIK BAHÇELERİ ÇAY BAHÇELERİ VS VS VS..........

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İbrahim Demirel:

Son 2 günde 3. Kez kardeşin kardeşini öldürmesine tanık olduk. Düşünün bir insan kardeşine kıyıyorsa başkalarına neler yapmaz. Temelden iyi bir egıtım şart. En büyük egıtım aile egıtımidir, o yüzden çocuklarınızı iyi yetiştirin. Oğlunuz olduğunda aslanım, koçum, erkeğim deyim, gereksiz özgüven oluşturmayın. Bir çocuk bir yerlere varmadan önce sıradan bir insan olduğunu bilmesi gerek. Bizim toplum da gereksiz derecede bir özgüven var.

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