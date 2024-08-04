Tartışmada kan aktı! Kardeşini katlettikten sonra kendi canına kıydı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNCE KARDEŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

İlçenin Kaleyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde 56 yaşındaki Sinan K. ile 54 yaşındaki kardeşi Serhan Lütfü K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli asker olduğu öğrenilen Serhan Lütfü K, kendisi gibi emekli asker olan ağabeyi Sinan K'ya tabancayla ateş etti. Serhan Lütfü K, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.