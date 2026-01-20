Haberler

Ordu'da kamyonun şarampole devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Ordu'nun Korgan ilçesinde, karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı yem yüklü kamyon şarampole devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde kamyonun şarampole devrildiği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde Ergin Ö. yönetimindeki 05 EP 777 plakalı yem yüklü kamyon, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında araçtan atlayarak yaralanan sürücü, Korgan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
