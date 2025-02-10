Ordu'da Kaçak Alkol Satışı ve Kullanımına Sıkı Denetim

Ordu Valisi Muammer Erol, "İl genelinde kaçak alkol satışı ve kullanımı konusunda sıkı denetim yapacağız." dedi.

Vali Erol, valilikte düzenlenen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ocak ayındaki faaliyetleri hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaçak alkol kullanımı ve tüketimi sonucunda hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlatan Erol, "Yapılan operasyonlarda haklarında adli işlem yapılanların ve tutuklananların sayısında artış söz konusu." ifadesini kullandı.

Ordu'da da kaçak alkol kullanımı ve tüketimi ile ilgili denetimlerin ve mücadelenin devam ettiğine işaret eden Erol, şunları kaydetti:

"Alkollü içki mekanlarında ve bunun satışı yapılan yerlerde devam eden bir denetim vardı. Büyükşehirlerimizde gelişen durumu da dikkate alarak, önümüzdeki günlerde il genelinde kaçak alkol satışı ve kullanımı konusunda sıkı denetim yapacağız. Denetimleri hem il merkezinde hem de ilçelerde daha hassasiyetle sürdüreceğiz. Denetim yapılan ve bayi olan yerlerde satılan ürünler faturalı, ruhsatlı, izinli üretilmiş mi? izinli üretilmemiş mi? Denetim yapılırken bunlara bakılacak."

Vali Erol, çalışmalarla insanların sağlığını koruma adına bir sorumluluğu ve onun gerektirdiği gayreti ortaya koyuyor olacaklarını sözlerine ekledi.