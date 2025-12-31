Ordu'da kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında bandrolsüz sahte ve kaçak alkol satışına yönelik Fatsa ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler B.H. (45) ve C.H'nin (65) ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 102 litre bandrolsüz kaçak alkol, 155 paket kaçak sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ile şarjör ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.