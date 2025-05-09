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Ordu'da Jandarma, Nefes Borusuna Yiyecek Kaçan Çocuğu Kurtardı

Ordu'da Jandarma, Nefes Borusuna Yiyecek Kaçan Çocuğu Kurtardı
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Ordu'da 3 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna çikolata parçası kaçtı. Jandarma personeli, Heimlich manevrası ile çocuğun hayatını kurtardı. Olay anı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ordu'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk, jandarma personelinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Altın Ordu ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığının nizamiyesi önünde ablası ile yürüyen 3 yaşındaki çocuğun nefes borusuna çikolata parçası kaçtı.

Nöbetçi uzman çavuş, boğazına bir şey kaçtığını fark ettiği çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Çikolata parçasının çıkmasıyla çocuk rahat nefes almaya başladı.

5 Mayıs'ta meydana geldiği öğrenilen olay anına ilişkin görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Yeri geldi al bayrağa kan olduk, yeri geldi bir çocuğa can! Ordu İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde boğazına yiyecek kaçan ve nefes almakta zorlanan bir çocuğumuza, nöbetçi jandarma personelimiz tarafından hızlı ve etkili bir şekilde ilk yardım müdahalesi yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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