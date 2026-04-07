Ordu'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında dedektör, kazma ve balyoz yer aldı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saraçlı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı belirlendi.
Kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, dedektör, kazma, balyoz ile demir ve bakır çubuk ele geçirdi.
Zanlılar hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay