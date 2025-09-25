Haberler

Ordu'da İtfaiye Haftası Kutlandı
Ordu'da İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, itfaiye araçları ile şehir turu yapıldı ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalarını ve eğitim faaliyetlerini vurguladı.

Ordu'da İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen program kapsamında, itfaiye araçları ile şehir turu atıldı.

Altın Ordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nden Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına kadar bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

Yangın söndürmenin yanı sıra ilk yardım hizmeti veriyor olmanın da önemine değinen Güler, bu kapsamda 15 bin kişiye ilk yardım eğitimi verildiğini aktardı.

Güler, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşların hayatını kurtarmak için önemli rol üstlendiklerine işaret ederek, "Eğitim alanında da bize gurur veren çalışmalara imza atıyorlar. Örnek çalışmaları ile birçok şehre itfaiye eğitimleri verildi. Ordu olarak gurur duyuyoruz. Deprem sırasında da fedakarca çalışmalara imza attılar. Yaptıkları işlerle Ordu'nun insan kalitesini, fedakar çalışmalarını gösterdiler ve göğsümüzü kabarttılar." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan ise hiçbir ayrım gözetmeden yardıma koşan ve bu uğurda gerektiğinde can veren kahraman itfaiyecileri kutladı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
