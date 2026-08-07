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Mevsimlik Tarım İşçisi İki Kardeş Irmakta Boğulma Tehlikesi Geçirdi: 1 Ölü

Mevsimlik Tarım İşçisi İki Kardeş Irmakta Boğulma Tehlikesi Geçirdi: 1 Ölü
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Ordunun Fatsa ilçesinde, aileleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak gelen iki kardeş, serinlemek için girdikleri Bolaman Irmağında boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin çıkardığı kardeşlerden Ersin Ö. hayatını kaybederken, sağlık durumu ağır olan S.Ö.nün tedavisi sürüyor.

ORDU'ya aileleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak gelen iki kardeş, serinlemek için girdikleri ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, ambulans ile hastaneye kaldırılan kardeşlerden Ersin Ö. (17) hayatını kaybetti, sağlık durumu ağır olan S.Ö.'nün (14) ise tedavisi sürüyor.

Olay, Fatsa ilçesi Bolaman Irmağı'nda meydana geldi. Aileleriyle birlikte Kocaeli'nden Ordu'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen S.Ö. ile ağabeyi Ersin Ö., serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan iki kardeşi fark eden çevredekiler, çocukları ırmaktan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ersin Ö., Fatsa Devlet Hastanesi'ne; S.Ö. ise yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. S.Ö., burudaki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlım durumları ağır olan kardeşlerden Ersin Ö., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren S.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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