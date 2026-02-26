Haberler

Ordu-Tokat yolunda meydana gelen heyelanda 300 metrelik yol çöktü

Ordu-Tokat yolunda meydana gelen heyelanda 300 metrelik yol çöktü
Güncelleme:
Ordu'da etkili sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Ordu-Tokat bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Heyelan 300 metrelik bir alanı etkiledi ve bölgedeki toprak kaymaları devam ediyor.

ORDU'da etkili olan sağanak yağış sonrası Ordu- Tokat bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Yolun yaklaşık 300 metrelik kısmın çökerken, ulaşım trafiğe kapatıldı.

Ordu'nun Tokat'a bağlantısını sağlayan Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu'nun Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde, sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun yaklaşık 300 metrelik bölümünde çökme oluştu. Göçüğün derinliğinin yaklaşık 30 metreye ulaştığı belirtilirken, yol kenarındaki 300 metre uzunluğundaki istinat duvarı da yıkıldı.

Çökme sonrası yol, Ordu ve Tokat istikametinde trafiğe tamamen kapatıldı. Bölgede toprak kaymasının yer yer devam ettiği gözlenirken, ulaşım ara arterler üzerinden kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Olay jandarma ve karayolları ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. AFAD Ordu İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yaparken, heyelanın meydana geldiği sırada yoldan araç geçmemesi olası bir kazayı önledi. Bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

