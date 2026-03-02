Haberler

Ordu'da heyelan meydana gelen mahalledeki 3 ev tahliye edildi

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Yemişli Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi. AFAD ekipleri riskli bölgelerde önlem aldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan meydana gelen mahalledeki 3 ev tahliye edildi.

Yemişli Mahallesi Orta Sokak'ta yaşanan heyelan, bazı arazilerde ve yollarda hasara yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri riskli olduğunu tespit ettiği 3 evin tahliye edilmesine karar verdi.

Kararın ardından vatandaşlar evlerini boşalttı.

Öte yandan Ordu Valisi Muammer Erol, heyelanın yaşandığı mahalleye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Erol, yaptığı açıklamada, heyelanda can kaybının olmamasına dikkat çekerek, yaşanan mağduriyetin giderileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
