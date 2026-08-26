Haberler

Aybastı'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Aybastı'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü F.B. (19) ile araçtaki M.B. (16), M.Z. (16), A.H.K. (13) ve M.B.Ö. (17) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Armutlu Mahallesi Kuluncakyazısı mevkisinde meydana geldi. F.B. (19) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü F.B. ile araçta bulunan M.B. (16), M.Z. (16), A.H.K. (13) ve M.B.Ö. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket

Fransızlara olay yaratacak hareket
Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Alkollü değil ama jant cezası yedi

İhbar üzerine durduruldu! Alkollü değil ama yine de ceza yedi
2021'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü

2021'de ihraç ettiği ismi affetti! O da CHP'ye döndü
GATA'da mide bulandıran görüntüler! Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Buraya binlerce kişi gidiyor! Meşhur hastanede skandal görüntüler
Fenerbahçe'den penaltı itirazı

Bu pozisyona penaltı verilmedi!