Haberler

Ordu'da gastronomi festivali düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun coğrafi işaretli ürünlerini ve zengin mutfak kültürünü markalaştırmak için 30 Temmuz 2026'da 'Ordu Gastronomi Festivali' gerçekleştirilecek. Festivalin organizasyonu için ilk toplantı yapıldı.

Ordu'nun coğrafi işaretli ürünlerini ve zengin mutfak kültürünü markalaştırmak amacıyla "Ordu Gastronomi Festivali" yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz 2026'da Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenmesi planlanan festivalle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol'un başkanlığında Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kalyoncu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile turizm işletmelerinin yöneticileri katıldı.

Festivalin, Ordu'nun coğrafi işaretli ürünlerini ve zengin mutfak kültürünü ulusal düzeyde markalaştırmak amacıyla düzenleneceğini belirten Erol, katılımcıların görüş ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

