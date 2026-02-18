Haberler

Ordu'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu
Ordu'nun Gölköy, Mesudiye, Kabadüz ve Gürgentepe ilçelerinde etkili olan fırtına, bazı evlerin çatılarını uçurdu ve ağaçları devirdi. Belediye Başkanı, can kaybı yaşanmadığını ancak elektrik kesintilerinin meydana geldiğini açıkladı.

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Gölköy, Mesudiye, Kabadüz ile Gürgentepe ilçelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Kentte fırtına nedeniyle bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandı.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, AA muhabirine, ilçenin Akpınar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir evin çatısının uçtuğunu, duvarlarının da göçtüğünü belirterek, "4 vatandaşımız komşularının yardımıyla kurtarıldı. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yaşanmadı." dedi.

Koçyiğit, ilçenin farklı mahallelerinde çatı uçmalarının yaşandığını aktararak, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

