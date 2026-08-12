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Ünye'de fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Ünye'de fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Gölceğiz Mahallesi'nde Muammer K. yönetimindeki 52 AHK 109 plakalı hafif ticari araç ile Emre H. yönetimindeki 52 AF 465 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile beraberindeki Sünkar D, Sultan K, Medine S, Emrah H, Fatma D, Fidan İ. ve Ümit Can Ç, Ünye ve Fatsa'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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