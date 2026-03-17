Ordu'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesilirken, ehliyeti 2 ay süreyle askıya alındı ve aracı da trafikten men edildi.
Ordu'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Fatsa ilçesinde drift yapan bir otomobili takibe aldı.
K.C.H.'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, sürücüye "drift" yapmaktan 140 bin lira ceza kesti.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün, otomobili de trafikten 2 ay men edildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay