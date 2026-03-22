Ordu'da Down Sendromu Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Ordu'da Down Sendromu Haftası kapsamında "Renklerimizle Güzeliz" etkinliği gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında down sendromlu bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş Sırrıpaşa Caddesi'nde bir araya geldi.

Gruptakiler, döviz ve balonlarla bando eşliğinde Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğin sonunda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, farklılıkların şehre zenginlik kattığını belirterek, "Down sendromlu kardeşlerimizin enerjisi, gülüşleri ve hayata kattıkları neşe, aslında toplum olarak ihtiyacımız olan en saf duygulardır." dedi.

Tepe, şunları kaydetti:

"Onların +1 farkı, bizim eksikliğimiz değil, toplumsal zenginliğimizdir. Bizim için farkındalık sadece takvimdeki bir günden ibaret değildir. Engelsiz bir Altınordu hedefiyle, özel gereksinimli bireylerimizin ve kıymetli ailelerinin yaşam kalitesini artıracak projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Onların eğitimde, sanatta ve istihdamda hak ettikleri yeri almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bizim dünyamızda engel yok, sevginin binbir rengi var."