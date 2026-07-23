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Ordu’da ‘Patpat’ Faciası: 1 Ölü

Ordu’da ‘Patpat’ Faciası: 1 Ölü
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Ordu'nun Kumru ilçesinde halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Mahmut Ah (60) hayatını kaybetti. Kaza dün akşam Kurtuluş Mahallesi Çavdar Çatak mevkisinde meydana geldi; aracın kontrolden çıkmasıyla devrilen sürücü ağır yaralandı ve kurtarılamadı.

ORDU'nun Kumru ilçesinde, 'patpat' olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Mahmut Ah (60), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Çavdar Çatak mevkisinde meydana geldi. Mahmut Ah'ın kullandığı, halk arasında 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Mahmut Ah ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mahmut Ah kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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