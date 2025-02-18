Ordu'da Dere Yatağında Mahsur Kalan Köpek Yavrusu Kurtarıldı
Ordu'nun Çamaş ilçesinde debisi yükselen dere yatağında mahsur kalan bir köpek yavrusu, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Ordu'da dere yatağında mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı.
Çamaş ilçesine bağlı Edirli Mahallesi'nde debisi yükselen dere yatağında mahsur kalan köpeği fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, köpek yavrusunu bulunduğu yerden aldı.
Durumu iyi olan köpek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel