Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Ordu'da mezarları başında düzenlenen programla anıldı. 30 kişinin mezarı için yapılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yer aldığı programlara, depremlerde yakınlarını kaybeden aileler de katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Haberler.com
500

